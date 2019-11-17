Zimra embarks on an imported vehicle verification exercise – check for your name

The Commissioner-General of the Zimbabwe Revenue Authority has notified the owners of vehicles that were imported in unclear circumstances to visit ZIM RA Loss Control Offices at ZB Centre corner First Street and Kwame Nkrumah in Harare for vehicle registration verification.

The vehicle owners are instructed to bring the vehicle together with all customs clearance documents pertaining to their vehicles not later than 23 November 2019.

# REGISTRATION
 NUMBER CHASSIS NUMBER		 VEHICLE MAKE OWNER NAME
1 ABC0143 AHTJA3GS500221025 Toyota Fortuner Jephte r Nhike
2 ABC0146 AHTZZ69G905012637 Toyota Fortuner Nobuhle Rosemary Kahuni
3 ABS1297 AA9G221MA7AKA0217 Paramount Link trailer Kenikari Trading
4 ABS1298 AA9G221MA8AKAl274 Paramount Link trailer Kenikari Trading
5 ABS1299 AA9G227MA7AKA0218 Paramount Link trailer Kenikari Trading
6 ABV2160 AHTZZ69G005027107 Toyota Fortuner Clem ence Chipangura
7 ACC7688 ADMLRP86B7344 Isuzu KB250 S/Cab Angela Sanderson
8 ACJ0000 SC11112252 Nissan Tiida Tapiwa Mutsvunguma
9 ACP8290 JTEBH3FJ40K207185 Toyota Landcruiser Prado Tafara Matyokure bwa
10 ACP8358 URJ2024002270 Toyota Landcruiser Neill Amm Grant
11 ACR8803 AHTCB3GS402007671 Toyota Fortuner Christian By Mansa Musa
12 ACR8814 JTMHVO5J904237441 Toyota Landcruiser Norest Nyamakope
13 ACR8848 AHTKA3FS600622377 Toyota Fortuner Nyasha Primrose Chibwe
14 ACS3526 6E61102994 Honda Fit Sharlene Nell
15 ACS8978 AHTZZ69G80502986 Toyota Fortuner Tafara Chimimba
16 ACS8989 AHTJA3GS000222390 Toyota Fortuner Costa Mubata
17 ADA7956 AHTJA3GS9000228690 Toyota Fortuner Tafadzwa A Chisango
18 ADA7968 JTJCV00W004007796 Lexus LX450D Leaonard K Mushati
19 ADB7289 AHTGA3DD90096146 Toyota Hilux Pedzisai Machata
20 ADB7294 JTEBH3FJ30K007480 Toyota Prado Thomas Mangere
21 ADC8043 IH188-1002124 Toyota Hiace Calvin Musango
22 AD15971 JTJCV00W104010710 Lexus LX450D Michael Kunanyi
23 ADJ0000 ANH100108618 Toyota Alphard Patience Bhabha
24 ADJ1721 AHTZR62G604103641 Toyota Fortuner Ndawana Dickson
25 ADS8569 LHI881002157 Toyota Hiace Minibus Cleto Singwere
26 ADU3822 403064 Mitsubishi Canter Truck Katanha Vision
27 ADU9353 AFAADGGO2AR367164 Ford Ranger Pick up Lovemore Hlupo
28 ADV2832 RU850001259 Toyota Dyna Truck Tichahona Zikuf a
29 ADV6927 SALLAAAF3BA552389 Landrover Discovery 4 Patrick Kanokora
30 ADW8870 M100A07989 Toyota Duet Celestina Matonsi
31 ADY2359 AFAUDDNO1 VR208348 Ford Courier Magini Svosve Chiedza
32 ADY3896 AFADXXMJ2D7E02619 Ford Ranger Pick up Shereni Hlanganani Enock
33 ADY3947 KMFZBN7BRSU048704 Hyndai /H100Truck Noah Jane
34 ADZ1818 LH178/00073332 Toyota Hiace Singwere Cleto
35 ADZ2826 WDF/9046632E031425 Mercedes Benz Sprinter Manyonganise Boniface
36 ADZ4656 VW1ZZZ2DZDZYHO24727 Volkswagen Chengetanai Chigumira
37 AEA2470 SR400024266 Toyota Noah St Wagon Tarisai Masvosva
38 AEA2706 WDB2110612A621423 Mercedes Benz E240 sedan Chatiza Fungayi Primrose
39 AEA5587 NZE1215009877 Toyota Runx Sedan Mazarure Alexio
40 AEA6365 NZE121-3020935 Toyota Corolla Sedan Rodgers Dhliwayo
41 AEA9789 NCP21-0035012 Toyota Funcargo Dzingirai Josphat
42 AEC1664 KMHBT51HR4U183652 Hyundai Getz Nokunga Maphosa
43 AED4116 90171126 Viliant/Baracuda Sedan Ian Meredita Ireland
44 AEE0869 RZH133-1000906 Toyota Hiace Talent Itai Darangwa
45 AEF3016 AHTZR62G004110102 Toyota Fortuner Silva Moses
46 AEF3023 JTMHVO5J304274808 Toyota Landcruiser TM Supermarkets
47 AEG5345 AHBDSB2FF3B061202 Superlink Trailer Mwenezi Supplies
48 AEG5346 AHBDSB2RF313061203 Superlink Trailer Mwenezi Supplies
49 AEH3885 BE11007514 Honda Edix Saidi Mwanyale
50 AEH3907 AHTJA3GS600228467 Toyota Fortuner Fungai Mapika
51 AEH3911 AHTEZ399807028362 Toyota Hilux Pedzisai Machata
52 AEH3938 AHTKBBCD002968302 Toyota Hilux Coventry Tazenm
53 AEI9260 GDJ1500017766 Toyota Landcruiser Prado Kezito Makuni
54 AEI9276 AHTEZ39G107026162 Toyota Hilux Thomas Mangere
55 AEK2644 AHTJA3GS400220724 Toyota Fortuner Enock Chinyowa
56 AEK2948 TW1LV73J404801898 Toyota Landcruiser S/Cab Edson Samambwa
57 AEPO428 ZNE100110582 Toyota Wish Tarisai Tsvangira
58 AEQ1378 WDC1641862A403953 Mercedes Benz ML Suv Fortunate Tadyanehondo
59 AEQ4128 AHTJA3GS900228897 Toyota Fortuner Lewin Neshamba
60 AEQ5953 NZE1210369267 Toyota Runx Thomas Mangere
61 AER2745 VBKUSR435KM354787 Husqvarna F5450 Motorbike Ian Winston Enrich
62 AES7634 SALVA2ADH749684 Landrover Evoque Elizabeth Chiyedza Chimbira
63 AES8909 WDD2050402R004888 Mercedes Benz C200 Brian Militao
64 AES8912 WDD2050402R244364 Mercedes Benz C180 Elvis Jieman
65 AES8918 ADM2SD85C73512710 Isuzu KB300 Rufus Tsvarayi
66 AET0276 NZE1215091517 Toyota Allex Tafadzwa Mangere
67 AET0282 NZT2603040700 Toyota All ion Peter Mafuta Pirato
68 AET0294 NZE1210402028 Toyota Runx Prince Hanyani
69 AEV1047 JTEBH3FJ50K147370 Toyota Landcruiser Thomas Mangere
70 AEX4460 AHTJA3GS400224627 Toyota Fortuner Clemency Kugaura
71 AEX7963 JTJCV00W604005213 Lexus LX450D Nsingo Ketso
72 AEX8116 AHTZR62G404110779 Toyota Fortuner Murare Investments
73 AEX8123 WDC2030462R201088 Mercedes Benz C180 Bertha Chizunza
74 AEY2924 WDD2120242A188635 Mercedes Benz E300 Johnson Rusere
75 AEY2925 AHTJB8DC604720142 Toyota Hilux Tinashe Hakunavanhu
76 AEY2935 AHTE39G907029892 Toyota Hilux William Savannu
77 AEY2967 AHTZZ69G405041740 Toyota Fortuner Poshia Mujuru
78 AEY4402 NCP500032457 Toyota Probox Zezi Manhema
79 AEY4424 SK22V105362 Mazda Bongo Edmore Ncube
80 AEY5820 AHTJA3GS400220240 Toyota Fortuner Tendai Kasosera
81 AFA4811 GD12325010 Honda Fit Dominic Evidence Muleya
82 AFA5000 GD12157867 Honda Fit Sophia Mwayera
83 AFA5050 WDD2040482A490680 Mercedes Benz C200 Desire Madzegwara
84 AFA7005 TD54W107401 Suzuki Escudo Shelter Mavhunga
85 AFA7424 VWE25060551 Nissan Caravan Boreman Mufandaidza
86 AFA7444 ZRT2603072050 Toyota Al lion Tendai Rex Mutanda
87 AFA8004 ACA365017201 Toyota Rav 4 Daniele Goby
88 AFA9040 WAUZZZ8E77A231528 Audi A4 Anna Muchokomori
89 AFA9064 NT31002590 Nissan Xtrail Tonderai Marara
90 AFA9147 ACA365004042 Toyota Rav 4 Noria Musekiwa
91 AFA9648 AHTEZ39G907025051 Toyota Hilux Ben Simbarashe
92 AFA9831 NT30017504 Nissan Xtrail William Muchono
93 AFB0281 AHTCB3GS602002424 Toyota Fortuner Teemark Investments
94 AF80295 MNH100072132 Toyota Alphard Chenesai Kaisa
95 AF82704 1C4RJFFM4CC328347 Jeep Grand Cherokee Lilian Muza
96 AF82722 NCP200275991 Toyota Funcargo Mercy Bhovhara
97 AF83834 GD11069326 Honda Fit Gilbert Rumbwere
98 AF83902 AHTCZ39G005014815 Toyota Hilux Tafadzwa Mange re
99 AF84109 JTEBH3FJ60K030462 Toyota Landcruiser Thomas Mangere
100 AF84477 KOH2000020171 Toyota Hiace Charle Makosi
101 AF84635 GD12201372 Honda Fit Tafadzwa Mangere
102 AF84753 ADM2RP85CA4606615 Isuzu KB 300 LX Kudakwashe Mhosva
103 AF84811 KDH2010062900 Toyota Hiace Kudzanai Zengwa
104 AF85383 GD12341691 Honda Fit Anold Musawu Nenye re
105 AF85512 AZT2500021362 Toyota Avensis Gill ord Salmon Chidziva
106 AF85951 GE61201544 Honda Fit Norman Moyo
107 AFB6340 Na1215003728 Toyota Allex Constance Chichinya
108 AF86405 WAUZZZ4L2DD006058 Audi Q7 Weston Chiwara
109 AF86537 GE61012663 Honda Fit Muchaya Zvirimum oyo
110 AF86540 AHTGA3DC100870344 Toyota Hilux Lucky Chipunza
111 AF86757 AHTJA3GS300233478 Toyota Fortuner Nulenty Enterprises
112 AF86759 AHTGZ39G600001498 Toyota Hilux Joseph Munasi
113 AF86806 AHTEZ39G407030447 Toyota Hilux Witness Kadzungu
114 AF86957 GJ11001406 Honda Airwave Francis Kat sande
115 AF87005 AHTJA3GSX00220193 Toyota Fortuner Ronald Maswela
116 AF87601 ADMTFR77D5C377681 Isuzu K8300 Taurai Runyanga
117 AF87648 GD12001302 Honda Fit Liberty Chimhanda
118 AF87684 GD12231765 Honda Fit Farai Murapa
119 AF87727 JTEBH3FJ60K029442 Toyota Prado Memory Champion
120 AFB7740 GD12248059 Honda Fit Kudzai Maraba
121 AFB8215 GE61090718 Honda Fit Tawanda Chiwurunge
122 AF88456 LH1780017936 Toyota Hiace Alubisia Zvidzayi
123 AF89486 GD12419526 Honda Fit Abigail Mugwagwa
124 AF89548 JTEBH3FJOOK087157 Toyota Prado Fordson Mungarambwi
125 AFCO541 AHTYZ59G608002460 Toyota Fortuner Marshal Mutandwa
126 AFC5763 NCP961006794 Toyota Bella Precious Bhokoro
127 AFC5931 AHTDR22G305514850 Toyota Hilux S/Cab Emmanuel P Gwatidzo
128 AFC6290 JTMHVO5JX05000791 Toyota Landcruiser Birimhiri Comfort
129 AFC6473 ADM2RS85BA4542465 Isuzu KB300 S/Cab Jeremy Phiri
130 AFC6515 ADNG420000A039761 Nissan Hardbody S/Cab Eliot Gomo
131 AFC6613 SALVA2ADOGH081280 Landrover Evoque Benjamin Ganyiwa
132 AFC6691 AHTTGA3DD900972824 Toyota Hilux Everjoy Mamutse
133 AFC6733 WAUZZZ8E16A078479 Audi A4 Washington Manguwu
134 AFC6847 WDD2130042A286758 Mercedes Benz E220 Brian Kaukonde
135 AFC7569 WDF9036622A979540 Mercedes Benz Sprinter
Panel Wellington Nyakabau
136 AFC7843 AHTFZ29G109012068 Toyota Hilux D/Cab Shepherd Mpala
137 AFC8299 AHTGA3DD800971616 Toyota Hilux Victor Tinashe Magidivani
138 AFC8825 ADMTFS77D5C342097 Isuzu KB300 Nyas ha Fibion
139 AFC9417 AFAPXXMJ2PJUO2513 Ford Ranger Johannes Tinotenda Mpariwa
140 AFC9501 AHTCB8GS302201511 Toyota Fortuner Clemence Chipangura
141 AFC9545 AFAPXXMJ2PEJ86205 Ford Ra nger D/Cab Yovan Trading
142 AFC9547 AHTGA30D800973284 Toyota Hilux Tinashe Gwezuva
143 AFC9568 AFAPXXMJ2PCA37727 Ford Ranger Betty Muringapasi
144 AFC9582 AHTKA3FS100611772 Toyota Fortuner Percival Mubaiwa
145 AFC9588 AHTJA3GS300222075 Toyota Fortuner Onismus Sosa
146 AFC9605 AHTHA3CD603418422 Toyota Hilux Colleta Mukaro
147 AFC9629 ADMTFR77D5C322515 Isuzu KB300 Morrison Kadzviti
148 AFC9748 AHTEZ39G107031426 Toyota Hilux Taurayi Runyanga
149 AFC9814 AFAPXXMJ2PDD51779 Ford Ranger Le ornard Chauraya
150 AFC9840 AHTHA3CD403425030 Toyota Hilux Kudakwashe Manika
151 AFD0244 WDD2120542A061693 Mercedes Benz E300 Patience Tendai Mudhaura
152 AFD0531 NZE1215107352 Toyota Runx Tafadzwa Mangere
153 AFD0543 GE61005310 Honda Fit Mareya Gift
154 AFD0622 WDC1641772A547307 Mercedes Benz MI350 Chipo Rubvuwe
155 AFD0971 WDD2040412A180466 Mercedes Benz C200 Munyaradzi Chikava
156 AFD1077 WDD2040542Al22447 Mercedes Benz C200 Winston Makosa
157 AFD1213 WDB21102228353069 Mercedes Benz E350 Prince Matanhire
158 AFD1437 WDD2120592A521177 Mercedes Benz E300 Leon Mapako
159 AFD1674 W08211022213344025 Mercedes Benz E320 Gideon Mahleka
160 AFD2189 GD8110651 Honda Fit Martin Mute mi
161 AFD3449 GD12130209 Honda Fit Tafadzwa Mangere
162 AFD3629 MR20286588A Nissan Dualis Pedzisai Mudiwa
163 AFD3718 FG10127087 Nissan Bluebird Velapi Tadzoka
164 AFD4013 GE71002208 Honda Fit Malcom Dulla Tekeshe
165 AFD4556 NZE1245000924 Toyota Runx Nyasha Usande
166 AFD5192 11213982 Nissan Tiida Chihowa Curvin Tinashe
Kugotsi
167 AFD5223 ANH100016352 Toyota Alphard Tinashe Gwezuva
168 AFD6091 WDD2040482A434870 Mercedes Benz C200 Samson Zunzanyika
169 AFE0186 AHTEZ39G807014283 Toyota Hilux D/Cab Babington Mazhanga
170 AFE0263 ADMTFR77D5C380414 Isuzu KB300 Admire Jaji
171 AFE0264 AFAPXXMJ2PFT10705 Ford Ranger D/Cab Annefield Kanyowa
172 AFE0268 AFAPXXMJ2PEM11990 Ford Ranger D/Cab Cecil Kashiri
173 AFE0317 AHTEZ39G407030190 Toyota Hilux Zivanai Martin Madziva
174 AFE0319 AHTJAGS300229317 Toyota Fortuner Marina Nyoni
175 AFE0408 AFITJ88DD604758110 Toyota Hilux Mutero High School
176 AFE0424 AHTGA8DB601111736 Toyota Hilux S/Cab Onias Gaba
177 AFE0459 TW1LV73J304802038 Toyota La ndcruis er S/Cab Allan Dz ere
178 AFE1851 AHTEZ39G307025000 Toyota Hilux Percival Mubaiwa
179 AFE1857 SALLAAAF3AA522312 Landrover Discovery 4 Marshal Tendayi
180 AFE1928 AHTZZ69G005042593 Toyota Fortuner Edson Chiriga
181 AFE1932 WDD2050082R146631 Mercedes Benz C200 Tafadzwa Munyashu
182 AFE2081 MROFZ29G602562551 Toyota Hilux Gam esoft Technologies
183 AFE2239 SALVA2AG3CH612265 Range Rover Evoque Edwin Saikonda
184 AFE2268 ATHGA3DD300971684 Toyota Hilux Enock Gweru
185 AFE2275 AH I LL69G705035544 Toyota Fortuner Walter Musanhu
186 AFE2428 AHTDR22GX05509449 Toyota Hilux Kudakwashe Manika
187 AFE3094 AHTCB8GSX02200372 Toyota Fortuner Tatenda Ronald Cock
188 AFE3137 ADMURCERSC4660311 Isuzu KB300 Letty Mkwamba
189 AFE3224 WDD2040282R808448 Mercedes Benz C350 Kudakwashe Manikwa
190 AFE3367 AHTGA3DD600971159 Toyota Hilux Tariro Muradzikwa
191 AFE3496 AHTEZ39GX07034955 Toyota Hilux D/Cab Tafadzwa Chidewe
192 AFE3550 ADMTFR54FfTM926130 Nissan Hardbody S/Cab Misheck Gumira
193 AFE3862 AHTZBDD004753162 Toyota Hilux D/Cab Peter Yuda
194 AFE3966 AHTGA30D100973000 Toyota Hilux Paidamoyo Fumphanda
195 AFE4006 AFAPXXMJ2PGL07609 Ford Ranger Enock Chinyowa
196 AFE4038 AH I LL69G305029126 Toyota Fortuner Blessed Ndou
197 AFE5261 AHTHZ29GX02200539 Toyota Hilux Tafadzwa Mangere
198 AFF0157 GE61097244 Honda Fit Tendai Maphosa
199 AFF0468 SK22MN203438 Nissan Vanette Enock Ali
200 AFF0703 AFAPXXMJ2PJ558891 Ford Ranger D/Cab Esnath Hamandishe
201 AFF1241 AFITJA3GS900221271 Toyota YFM 700FWAD Q
Cycle Wisem Taziwa Chatsika
202 AFF2565 GD21902911 Honda Fit Tafadzwa Mangere
203 AFF2599 GD12260476 Honda Fit Abigail Mugwagwa
204 AFF2730 NT31007544 Nissan Xtrail Tanaka Mudiwa
205 KANGARA3 TW18V71J00490185 Toyota Landcruiser Kudzanayi Kangara
206 S888 WDD2120242A162574 Mercedes Benz E350 Calisto Mawuto
207 Nil SKF6VM 100347 Mazda Bongo Vonisai Mabhobho
208 Nil JTNZDREV30J049708 Toyota Rav 4 Karen Mangaz ha
209 Nil VWE25052261 Nissan Caravan Boreman Mufandaidza
210 Nil LH1861001786 Toyota Hiace Shadreck Chinya ma
211 Nil JTMHV05J804267580 Toyota Landcruiser Rufaro Mutenhabundo
212 Nil GD61271520 Honda Fit Livingstone Ndoro
213 Nil SD89T402842 Mazda Bongo Roy Dzinemarira
214 Nil AHTCW12GX04044286 Toyota Hilux S/Cab Tapiwa Nheweyembwa
215 Nil AHTGZ39G500002318 Toyota Hilux Tafadzwa Mangere
216 Nil GD12204353 Honda Fit Thomas Mange re
217 Nil GE61305953 Honda Fit Thomas Mange re
218 Nil GD12303896 Honda Fit Peter Majakara
219 Nil FB15052895 Nissan Sunny George Zvemoyo
220 Nil YVIV517K2IL735022 Volvo S40 Ronald Machacha
221 Nil SCP921006033 Toyota Dyna Slyvester Sande
222 Nil AHTZZ696005007164 Toyota Fortuner Prosper Gam biza
223 Nil GRX1250003649 Toyota Mark X Lisa Spiwe Wagoneka
224 NII GD11155483 Honda Fit Never Madiwa
225 Nil GE61021612 Honda Fit Edmore Chitowa
226 NII GE61005706 Honda Fit Edmore Chitowa
227 Nil WDC1660242A057632 Mercedes Benz ML350 Tichaona Chitehwe
228 Nil AHTGA3DD300960913 Toyota Hilux Ntuntuko Everton Mlalazi
229 Nil 2SZ1473576 Toyota Berta Tapson Chauke
230 Nil SCP905077565 Toyota Vitz Edmore Chitowa
231 NII GD12244682 Honda Fit Martin Mutemi
232 Nil AHTYZ59G008009212 Toyota Fortuner Leo Kudzai Marowa
233 Nil RE41004952 Honda CRV Station Wagon Edna Nhundu
234 Nil GD12203122 Honda Fit Samson Wachi
235 Nil GE61102994 Honda Fit Sharlene Nell
236 Nil GD12198668 Honda Fit Kudakwashe Manyere
237 NII AHTFZ29G0090146053500 Toyota Hilux Phineas Chikodzi
238 Nil GD12428510 Honda Fit Daniel Chivi
239 Nil JTERB71J300093805 Toyota Landcruiser Norwegian Peoples Aid
Mutare
240 Nil GD12160387 Honda Fit Evelyn Muleya
241 Nil GD12343824 Honda Fit Jonathan Chingoma
242 Nil WDD2040412A086228 Mercedes Benz C200 Naume Chipindu
243 Nil ADMDN13E974415372 Hummer H3 Munyaradzi T Bamhare
244 Nil ZNE100068705 Toyota Wish Fadzai Chahuruva
245 Nil SR400025372 Toyota Noah Chirinda Onias
246 Nil AFANXXMJ2NJY50610 Ford Ranger S/Cab Innocent Makope
247 Nil AAQU764BA476F25 Henred AfritTrailer Sightscore Investments
248 Nil ABS00542010510201 Henred AfritTrailer Sightscore Investments
249 Nil AAUO23CA9VH 80978 Henred AfritTrailer Sightscore Investments
250 Nil GE61053124 Honda Fit Terry Kaseke
251 Nil AAJLT670LCJ368263 Jurgens Box Trailer Priviledge Mugova
252 Nil SK22V203206 Mazda Bongo Mandlyaenkosi Zhou
253 Nil GD12399614 Honda Fit Susan Karimatsenga
254 Nil GD12427946 Honda Fit Auxcillia Mauto
255 Nil SE58T206191 Mazda Bongo Nhamoinesu Mahachi
256 nil AHTEZ39G607014511 Toyota Hilux Herbert Jena
257 Nil ACA365007928 Toyota Rav4 Patience Chikodzi
258 Nil GD12235211 Honda Fit Susan Karimatsenga
259 Nil AFAGXXMJ2GER27849 Ford Ranger Tirivaori Mutsakari
260 Nil XZU4111001973 Hino Dutro Rudo Mahwida
261 NiL QG10166418 Nissan Bluebird Leroy Luke Chigwidi
262 Nil XZU4141007824 Hino Dutro Tazviwona Manomano
263 Nil GD12204388 Honda Fit TonderaiNyamania
264 Nil JTMBA31V906066352 Toyota Rav4 Agnella Banda
265 Nil WDD2040412A203838 Mercedes Benz C200 Rebecca Kadakure
266 Nil GD31538062 Honda Fit Courage Matiki
267 Nil AZT2500038921 Toyota Avensis Alberto Nkiwane
268 Nil MMM156EG0DH630474 Chevrolet Captiva Keith Nkomo
269 Nil GD12110535 Honda Fit Velapi Tadzoka
270 Nil GE61200544 Honda Fit Ishmael Mlambo
271 Nil WDC2030462R238893 Mercedes Benz C200 Edith Kadakure
272 Nil GD11759490 Honda Fit Abitary Muposhi
273 Nil AHTGA300100973885 Toyota Hilux Bravura Zimbabwe
274 Nil GD12185153 Honda Fit Liberty Chimhanda
275 Nil GD12256094 Honda Fit Auxcillia Mauto
276 Nil GD12222474 Honda Fit Melody Mugwagwa
277 Nil ZNE100396056 Toyota Wish Munyaradzi Gango
278 Nil G11018820 Nissan Bluebird Peter Majakara
279 Nil GJ11021606 Honda Airwave Aurther Mutiwokuziva
280 Nil VWE25128223 Nissan Caravan KudakwasheZowe
281 Nil LH1861002166 Toyota Hiace Pedzisai Machata
282 Nil ZNE100345632 Toyota Wish Oscar Mutanhaurwa
283 Nil TD25222100A Nissan Atlas Ndimu Dube
284 Nil WDD2040462A067708 Mercedes Benz C180 Wadzanai Mudiwa
285 Nil NZT2603018870 Toyota Allion Musawenkosi Gumbo
286 Nil SR500076871 Toyota Noah Edias Tic hatonga
287 Nil KSP905014083 Toyota Vitz Edward Bawa
288 Nil ZNE100089200 Toyota Wish Taruvinga Mativenga
289 Nil WDB2110422A651029 Mercedes Benz E250 Clyde Anesu Madzikanda
290 Nil GD12213382 Honda Fit Obey Govanai
291 Nil GD12135961 Honda Fit Patience Masiiwa
292 Nil GD12185393 Honda Fit Boreman Mufandaidza
293 Nil GD12162613 Honda Fit Tinashe Marimbe
294 Nil GE61084894 Honda Fit Ngonidzashe Viyano
295 Nil LH1861002166 Toyota Hiace Pedzisai Machata
296 Nil VWE25807261 Nissan Caravan Edson Imbayago
297 Nil KDH2000078206 Toyota Hiace Bernard Muchokwa
298 Nil GM 2254952 Honda Fit Farai Chikami
299 Nil JTELV73J807003193 Toyota Landcruiser S/Cab Tatsaukana Kawanza
300 Nil ZNE100022745 Toyota Wish Abitary Mupos hi
301 Nil ZNE100096127 Toyota Wish Innocent Chikati
302 Nil GD12179009 Honda Fit Khulani Mukusha
303 Nil WBAK5820500543718 BMW X5 Rumbidzai Jane
Ramhwewa
304 Nil GD12336250 Honda Fit Tinarwo Nyevero
305 Nil SALLAAAF5EA701126 Landrover Discovery Eugene K Chikepe
306 Nil ADNCPUD22Z0070199 Nissan NP300 Double Cab Tonderai M R Saurom be
307 Nil ACA3652003499 Toyota Rav 4 Arthur Nhidza
308 Nil BU1050100611 Toyota Dyna Blessing Marova
309 Nil GJ11031417 Honda Airwave Arther Mutiwokuziva
310 Nil G012178412 Honda Fit Enia Gotora
311 Nil AFAMOCMJ2PJM14742 Ford Ranger D/Cab Bongani Majakwara
312 Nil GD12249373 Honda Fit Tinashe Marimbe
313 Nil GD11108035 Honda Fit Artkinson Madzivire
314 Nil LJSKA9GX4JD008021 Yaxing Brand Vordim Trading
315 Nil LJSKA9G13J0008023 Yaxing Brand Vordim Trading
316 Nil AHTCS12G707584589 Toyota Hilux S/Cab Nelson makwazhi
317 Nil AHTCS12G707584589 Toyota Hilux S/Cab Nelson makwazhi
318 Nil WDC1660242A427727 Mercedes Benz ML350 Edmond Tome
319 Nil GD12304620 Honda Fit Evelyn Muleya
320 Nil ADNADGD22ZR047975 Nissan NP300 S/Cab Tatsaukana Kawanza
321 nil AHTZZ69G205037301 Toyota Fortuner Sim barashe Ndoro
322 Nil SALVA2A93CH612265 Range Rover Evoque Edwin Saikonda
323 Nil WDC16602428065875 Mercedes Benz GLE350D Thembani Ncube
324 Nil ADMHRCCRXC4641709 I suzu KB300 0/Cab Canaan Mukorera
325 Nil WDD2042492F827929 Mercedes Benz C180 Tatenda Faith Nyatoti
326 Nil XKU3480001051 Hino Dutro Bernam Chibanda
327 Nil ANH100026152 Toyota Alphard Tondepi Muzenda
328 Nil GD12109478 Honda Fit Shepherd Muteveri
329 Nil NCP500038849 Toyota Probox Jester Gibbons
330 Nil Gd61100751 Hon da Aria Webster Muchakazi
331 Nil ZCFC3581 00D252815 Iveco Daily Panel Van Motor Blitz
332 Nil AHTYZ59G508006726 Toyota Fortuner Edridg e Gam biza
333 Nil CCEFW105128 Mazda Bi ante Chen esai Kaisa
334 Nil KGC1001003 85 Toyota Passo Heigh Anne
335 Nil WVWZZZ1 KZCW264608 Vw Golf Andrew Matong o
336 Nil AHTZZ69G805 029 Toyota Fortuner Tafara
337 Nil WD8211 0228055835 Mercedes Benz E320 Tate nda Jennet Mwayera
338 Nil AHTC1G55D2201 851 Toyota Fortuner Jackson Malate
339 Nil RE41 000280 Honda CRV Este en Glint
340 Nil RE41 01247 6 Honda CRV Sakile Nhidza
341 Nil KDJ1 200044665 Toyota Landcruiser Ru do Karen Kuzamba
342 Nil W8A3A5 2030F254123 Bmw 3 281 Obert Ndlovu
343 Nil WDD2120542A04755 2 Mercedes Benz E350 Simbarash e Nyabereka
344 Nil AHTJA3GS500221882 Toyota Fortuner Petros Chigodora
345 Nil AHTYZ59G508018505 Toyota Fortuner Elizabeth Chiyedza
346 Nil NJ10124140 Nissan Dual is Agnes Chatsama
347 Nil GD1203 6734 Honda Fit Wilson Ntini
348 Nil GD12437651 Honda Fit Taurai Chada
349 Nil GD11209953 Honda Fit Amos Mtandani
350 Nil AHTFZ29G909000217 Toyota Hilux Rodrick Mupfuritsa
351 Nil ADMTFR77H4C205462 Isuzu K8250 Simbarashe Muhloro
352 Nil KL1J69ECK538615 Chevrolet Cruze Hazvinanyore Chagonda
353 Nil ACA31 5004 276 Toyota Ray 4 Vanessa Wilson
354 Nil ZNE1 00319039 Toyota Wish Whatm ore Nyahun da
355 Nil RD61002327 Honda CRV Aime Daisy Nicole
356 Nil KDJ950036193 Toyota Prado Theresa Rutsvara
357 Nil YV2R50201EN92225 2 Volvo 440 Skyloom Enterprises
358 Nil AHTYU59G7 04000352 Toyota Fortuner Floyd Muchena
359 Nil WDC1641862A703264 Mercedes Benz ML350 Winni e Chi dyiwa
360 Nil ADMTFR77D4C258403 Isuzu K8300 Simbarashe Ben
361 Nil SALL NABG1 5A474161 Landrover Freelander Edwin Ndlovu
362 Nil WMWRC32020TJ31 214 BMW Mini Couper Love more Kudzanai Mufusire
363 Nil WDB211 0562A8861 67 Mercedes Benz E350 Tinashe Sabn et Garufu
364 Nil GE61 067864 Honda Fit Simon Mubaiwa
365 Nil GE61012822 Honda Fit Simon Mubaiwa
366 Nil SALL DHHF7WF827073 Landrover Defender Wayne Dietrechsen
367 Nil AHTGA3DD600961019 Toyota Hilux Epaphras Zvi ri mumoyo Muchaya
368 Nil WDD2050402R005210 Mercedes 8 enz C180 Cyprian Paidamoyo Rupende
369 Nil SC11142758 Nissan Tiida Loreen Motsi
370 Nil LH1860001 566 Toyota Hiace Trymo re Mu tema
371 Nil AHTEZ39G707 033567 Toyota Hilux Busani Si banda
372 Nil ER3P1 06161 69 Mazda Cx7 Kudakwashe Paul Mawire
373 Nil ACU300064759 Toyota Harrier Pervaiz Ju nai d
374 Nil MNTBAA81 7Z000414 9 Nissan Sylphy Clemency Kug aura
375 Nil G11002048 Nissan Blluebird Rodolf Mukondiwa
376 Nil G11001490 Nissan Bluebird Rodolf Mukondiwa
377 Nil GG3511 8276 Mazd a Ate nza Grafton Tendai Pin dukai Ch imaniki re
378 Nil NG11010834 Nissan Bluebird Jeremiah Chiware Ncube
379 Nil GD31502949 Honda Fit Sandra Khumalo
380 Nil WD8211 0412 839437 8 Mercedes El enz E200 Charles M uzavazi
381 Nil GE611 8365 2 Honda Fit Clare Sand ile Sibanda
382 Nil GE611 76833 Honda Fit Munyaradzi Maparara
383 Nil WDC1641862A 16191 5 Mercedes Benz MI3 50 Howard Mutanha
384 Nil WDD2120542A060954 Mercedes B enz E300 Kudakwash eJ ameson
385 Nil BL5028022 Subaru Legacy Jordache Clifford
386 Nil 1J 8GM58K1 5W529699 Jeep Cherokee Brighton Mwerenga
387 Nil WAUZZZ4L08D01 5671 Audi Q7 Tapfu ma Micheal Chikuti
388 Nil JTMHVO5J 904043587 Toyota Lan dcrui ser Palestine Nyenyewa
389 Nil AHTBBOJE000002959 Toyota Corolla Blessing Chapfunya
390 Nil KSP90516477 Toyota Vitz Priority Samuriwo
391 Nil ADNT520000000021 7 Nissan UD 70 C harle s M udavan hu
392 Nil GRX12000354 53 Toyota Mark X No ntobe ko Sibanda
393 Nil ZNE100075210 Toyota Wish Jordan Fi del is M uwirimi
394 Nil ZNE100124 913 Toyota Wish Fungai M sin do
395 Nil AHTFZ29G809014089 Toyota Hilux D/Cab Brian Gutu
396 Nil SALWA2FE8GA550422 Landrover Ran gerover S iyawamwaya Patrick
397 Nil AHTZR62G804100465 Toyota Fortuner Peter Muriro
398 Nil GD12259489 Honda Fit A binations Mutiwokuziva
399 Nil GD12223392 Honda Fit Tend ai J onga
400 Nil GE61031625 Honda Fit Tinashe Marim be
401 Nil AFAPXXMJ2PDD53396 Ford Ranger Twin Cab Joseph Di mma
402 Nil AHTFZ29G809014089 Toyota Hilux Twin Cab Gutu Brian
403 Nil JTMHVO5J 904043587 Toyota Lan dcrui ser Palestine Nyenyewa
404 Nil NCP250039393 Toyota Fun carg o Mento Mudyanembwa
405 Nil SALWA2AK2KA4251 32 Landrover Ran gerover Waved ay Nyagura
406 Nil SALLAAAF3AA547974 Landrover Discovery Nelson Mu kwazhi
407 Nil AFAPXXMJ2PHC21881 Ford Ranger D/Cab Michael Chikutu
408 Nil AHT31GNK008012 633 Toyota Hilux S/Cab SizibaLizwe
409 Nil AAVZZZ65ZFU002399 Volkswagen Polo C hisewe Silvern
410 Nil ADMTFR77D5C27 0549 Isuzu K8300 Double Cab Simbarashe Ben
411 Nil AHTGA3DDX00965624 Toyota Hilux S/Cab ChirekaAlbert
412 Nil JTFSS23P400176032 Toyota Quantum Panel Van Tercia Mpamhadzi
413 Nil GE61154104 Honda Fit Atkinson Madzivire
414 Nil AHTGA3DD900966229 Toyota Hilux D/Cab Savada Archford
415 Nil AHTL852E003124042 Toyota Corolla Thomas M ang ere
416 Nil GE610 84894 Honda Fit Ng onidzashe Viyano
417 Nil WDD2040412A055398 Mercedes Benz C200 Emmerson Hokonya
418 Nil GD32009528 Honda Fit Surprise Shonai
419 Nil AHTC88GS502200649 Toyota Fortuner Shelter Chikoto
420 Nil KGC100299125 Toyota Passo Jemias Muvirimi Gwasira
421 Nil AHTSX22P507025058 Toyota Quantum Godfrey Marara
422 Nil W0C2030422R14 9150 Mercedes Benz C200 Tariro M oyo
423 Nil QNC100056947 Toyota Passo CI eopas Tongogara
424 NII NCP810092162 Toyota Sienta Noel Bechani
425 Nil KG11007931 Nissan Bluebird Osca Mtan aukwa
426 Nil GD11121 885 Honda Fit Tendai Hlupo
427 Nil AHTGA3DD900961368 Toyota Hilux D/Cab William Chi kutu
428 Nil AFAPXXMJ2PER25970 Ford Ranger D/Cab Dickson Ndawana
429 Nil RZN2150007673 Toyota Hilux Surf Andrew Smith
430 Nil 1C4RJFXG6FC7444 84 Jeep Grand Cherokee Bunny Mbobola
431 Nil AHTJA3 GS 900233582 Toyota Fortuner Courage Mugabe
432 Nil GD81302895 Honda Fit Yolanda Hapureni
433 Nil GD1 2200330 Honda Fit Ronald Kaseke
Source – Byo24

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