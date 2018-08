Warriors coach Sunday Chidzambwa has named a provisional squad of 28 players for the 2019 Africa Cup of Nations qualifying match against Congo in September.

Nyasha Mushekwi returns while Tinotenda kadewere misses out through injury.

Full squad below…

George Chigova (Polokwane)

Donovan Benard (Ngezi Platinum Stars)

Edmore Sibanda (Witbank)

Talbert Shumba (Chapungu)

Divine Lunga (Golden Arrows)

Tendayi Darikwa (Nottingham Forest)

Alec Mudimu (Cefn druids AFC)

Costa Nhamoinesu (Sparta Prague)

Teenage Hadebe (Kaizer Chiefs)

Kevin Moyo (FC Platinum)

Eric Chipeta (Cape Umoya United)

Adam Chicksen (Bradford City)

Byron Madzokerere (Yadah)

Marshall Munetsi (Orlando Pirates)

Tafadzwa Kutinyu (Azam)

Ovidy Karuru (Amazulu)

Marvelous Nakamba (Club Brudge)

Richard Hachiro (Herentals)

Talent Chawapiwa (Baroka)

Kudakwashe Mahachi (Orlando Pirates)

Leeroy Mavunga (Yadah)

Khama Billiat (Kaizer Chiefs)

Knowledge Musona (Anderlecht)

Evans Rusike (Supersport)

Kelly Lunga (SC Bonner)

Terrence Dzvukamanja (Bidvest Wits)

Nyasha Mushekwi (Dalian Yifang)

Tinotenda Chibharo (FK Sloboda Uzice)—zifa.org

